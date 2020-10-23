Україна є ключовою державою в сучасній геополітиці - Фукуяма

Україна є нині ключовою державою у глобальній геополітиці та для майбутнього демократії у всьому світі. Якщо наша держава досягне успіху в розбудові демократичних інституцій і в боротьбі з корупцією, то надихне своїм прикладом інші країни регіону.

Про це професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма сказав, виступаючи на відкритті спеціального Київського безпекового форуму «Імунітет Східної Європи: вакцина свободи проти вірусу поневолення».

«Україна - це ключова держава для нинішньої глобальної геополітики та для майбутнього демократії у всьому світі. Якщо Україна досягне успіху в розбудові демократичних інституцій і в боротьбі з корупцією, то низка інших країн регіону теж не зможуть цього досягти. З іншого боку, Україна може надихнути інші народи, які прагнуть жити у вільних та демократичних суспільствах», - сказав Фукуяма.

За його словами, нині демократії загрожують кілька викликів, перший з них - посилення позицій авторитарних держав, зокрема Росії і Китаю.

«Росія втручається у внутрішні справи своїх сусідів і в політику демократичних країн, у тому числі США. Росія освоїла низку нових засобів для дестабілізації демократій по всьому світу. Вона перетворила інтернет на зброю й створила новий тип війни - гібридний, що дозволяє їй надсилати війська до інших країн і водночас заперечувати», - зазначив відомий у світі політолог та філософ.

На його переконання, президент Путін не має міцного базису та обрав не той шлях, на якому можна сформувати могутню державу, бо модернізація економіки РФ провалилася й не може бути конкурентоздатною, оскільки досі залежить від викопних джерел енергії та цін на енергоносії.

«Путін пішов на величезний ризик, перетворюючи цю слабкість на політичну перевагу. Він здійснив вторгнення в Україну та Грузію, підтримує авторитарні режими у Венесуелі та інших регіонах. Це веде до міжнародної ізоляції та санкцій», - наголосив Фукуяма.

Попри дії РФ, політолог вважає, що Китай несе у глобальній перспективі більшу загрозу.

«Китай у довгостроковій перспективі несе більшу загрозу для глобальної демократії, ніж Росія, хоча наразі становить меншу пряму загрозу для України. Китайська економіка більша і набагато динамічніша, ніж російська. Китайські компанії лідирують у розробках технологій 21 століття, наприклад, штучний інтелект та машинне навчання. Китайці володіють потужними засобами для розширення свого впливу, маючи, зокрема, можливість розбудувати інфраструктуру в рамках ініціативи «Один пояс - один шлях». Зі зростанням потужності зросли їхні амбіції», - сказав Фукуяма.

Як відомо, Київський безпековий форум був започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі.