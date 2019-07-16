Фукуяма: Важливо, аби українська політика не оберталася довкола окремих політиків

Фукуяма: Важливо, аби українська політика не оберталася довкола окремих політиків

Укрінформ
Україні потрібна правляча коаліція, яка дійсно зможе здійснити реформи.
Таку думку висловив провідний американський філософ та політолог, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті професор Френсіс Фукуяма в інтерв’ю "НВ".

Зокрема, відповідаючи на запитання про очікування від майбутніх парламентських виборів, Фукуяма озвучив декілька речей: "По-перше, вам потрібна правляча коаліція, яка дійсно зможе здійснити реформи. Я не знаю, які партії сформують таку коаліцію, однак це потрібно. Оскільки ви не хочете ситуації, коли ви маєте Президента, який хоче одного, а парламент не бажає й поворухнутися. Думаю, також важливо, щоб Україна отримала життєздатну опозицію, і, на мою думку, у довгостроковій перспективі важливо, щоби українська політика не оберталася довкола окремих політиків".

На думку науковця, Україна справді потребує сучасних політичних партій, що відображатимуть послідовний вибір з точки зору державної політики, як це працює в більшості європейських демократій. “Це те, що, сподіваюся, може з’явитися; і до речі, я не думаю, що це з’явиться за одні парламентські вибори - це щось таке, що потребує часу. Проте сподіваюся, ми прямуємо у цьому напрямку", - зазначив він.

За словами Фукуями, "це тривалийц процес, і я також вважаю, що українці - зокрема, найбільш прогресивні реформатори - повинні навчитися краще співпрацювати. Гадаю, тут все ще існує спадщина недовіри, що залишилася з радянських часів, коли людям було складно спонтанно працювати разом. Я вважаю це навичкою, що називається «соціальним капіталом», і це щось, що потребує культивування з плином часу".

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Він зазначив, що існує інституційний фундамент для розвитку «програмних» політичних партій. "Вам потрібні «think-tanks» - університети, дослідницькі інституції, - які насправді зможуть продукувати програми, що зможуть перейняти партії. І знову ж, ви маєте інвестувати у людський капітал; розвиток такого типу інфраструктури займає час, проте знову ж, я думаю, Україна, врешті-решт, до цього прийде", - підсумував Фукуяма.

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