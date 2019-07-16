Фукуяма: Важливо, аби українська політика не оберталася довкола окремих політиків

Зокрема, відповідаючи на запитання про очікування від майбутніх парламентських виборів, Фукуяма озвучив декілька речей: "По-перше, вам потрібна правляча коаліція, яка дійсно зможе здійснити реформи. Я не знаю, які партії сформують таку коаліцію, однак це потрібно. Оскільки ви не хочете ситуації, коли ви маєте Президента, який хоче одного, а парламент не бажає й поворухнутися. Думаю, також важливо, щоб Україна отримала життєздатну опозицію, і, на мою думку, у довгостроковій перспективі важливо, щоби українська політика не оберталася довкола окремих політиків".

На думку науковця, Україна справді потребує сучасних політичних партій, що відображатимуть послідовний вибір з точки зору державної політики, як це працює в більшості європейських демократій. “Це те, що, сподіваюся, може з’явитися; і до речі, я не думаю, що це з’явиться за одні парламентські вибори - це щось таке, що потребує часу. Проте сподіваюся, ми прямуємо у цьому напрямку", - зазначив він.

За словами Фукуями, "це тривалийц процес, і я також вважаю, що українці - зокрема, найбільш прогресивні реформатори - повинні навчитися краще співпрацювати. Гадаю, тут все ще існує спадщина недовіри, що залишилася з радянських часів, коли людям було складно спонтанно працювати разом. Я вважаю це навичкою, що називається «соціальним капіталом», і це щось, що потребує культивування з плином часу".

Він зазначив, що існує інституційний фундамент для розвитку «програмних» політичних партій. "Вам потрібні «think-tanks» - університети, дослідницькі інституції, - які насправді зможуть продукувати програми, що зможуть перейняти партії. І знову ж, ви маєте інвестувати у людський капітал; розвиток такого типу інфраструктури займає час, проте знову ж, я думаю, Україна, врешті-решт, до цього прийде", - підсумував Фукуяма.