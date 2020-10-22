ЄС варто представити Україні широку програму інтеграції після місцевих виборів - Кубілюс

Вибори в Україні є частиною тектонічних процесів, які розпочалися на сході Європи, тож Євросоюзу у відповідь на результати місцевих виборів варто представити Україні широкий порядок денний інтеграції, щоб підтримати її на шляху демократичного розвитку.

Таке переконання у середу під час віртуального круглого столу під егідою брюссельського Центру Європейської Політики (ЕРС) щодо місцевих виборів в Україні, які відбудуться в неділю 25 жовтня, заявив співголова Парламентської асамблеї Східного Партнерства EURONEST Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вибори в Україні варто розглядати на фоні більш загальної картини у всій східній частині Європи, де розпочалися певні тектонічні зсуви. Ми маємо події в Білорусі, певний розвиток відбувається в самій Росії, - і в цьому контексті ми також маємо розглядати й українські вибори», - зазначив європейський політик.

Він зауважив, що поточні політичні процеси в Україні нагадують йому події 90-х років у Литві, коли демократична партія «Саюдіс» на чолі із Президентом Вітаутасом Ландсберґісом у 1992 році програла парламентські вибори колишній комуністичній партії. Це стало шоком. Тоді від литовських демократів народ чекав дива, але слідом за такими очікуваннями, як правило, приходить розчарування.

«Те, що зараз відбувається в Україні, виглядає дуже знайомим. Це ще одне підтвердження, що (Самуель) Гантінгтон був правий у розрахунках. Все виглядає так, що «Слуга народу», партія Президента, набере менше, ніж вона мала на попередніх голосуваннях. На Сході певною мірою відроджуються ті, кого ми називаємо проросійськими партіями… В Україні ми побачимо доволі різний розвиток у різних муніципалітетах. У деяких з них розквітне місцева демократія, у інших - локальна автократія може зміцнити позиції. Таке трапилося свого часу у Литві. Тож нічого незвичайного у цьому немає», - сказав Андрюсе Кубілюс.

Він зауважив, що у цьому контексті його дуже цікавить реакція ЄС – як він сприйматиме і як оцінюватиме українські вибори, які висновки зробить. Євродепутат нагадав, що коли демократичні сили постали перед викликами у Литві, через що згодом пройшли також Польща та інші країни Центральної Європи, Євросоюз вийшов із дуже розумною ініціативою – він представив так звані Копенгагенські критерії. Це стало для цих країн сигналом – західне суспільство є для них відкритим, воно відкриває перспективу інтеграції в Євросоюз.

«Саме така ініціатива відкрила для нас (Литви – ред.) шлях до стратегічної мети: інтеграції з ЄС. Щось подібне я хотів би бачити стосовно України, незважаючи на те, якими будуть результати виборів. Зрозуміло, що це будуть дуже важливі вибори, які надішлють політичні сигнали, як для українців, так і для ЄС. На мій погляд, зі сторони ЄС ми маємо бути набагато більш амбітними та запропонувати широкий порядок денний інтеграції», - сказав литовський депутат Європарламенту.

Він висловив переконання, що в усьому регіоні на сході Європи почалися дуже серйозні процеси та великі зміни, тож Євросоюз має бути готовим, стосовно України або усього «тріо» асоціації, включно з Молдовою і Грузією, представити нову інтеграційну політику, на зразок тієї, що зараз Євросоюз втілює на Західних Балканах.