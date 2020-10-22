Зеленський не каже, чому хоче почути думку українців про Будапештський меморандум

Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього є важливою думка українців щодо гарантій Будапештського меморандуму, але якими будуть його подальші дії після опитування не уточнив.

Про це він розповів в інтерв’ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для мене дуже важлива ця думка. Що я робитиму далі, я вам не скажу, тому що це комплексна робота, якою я займаюся”, - відповів Президент на запитання щодо пункту про Будапештський меморандум в ініційованому ним опитуванні.

Зеленський запевнив, що наразі працює над тим, щоб відродити “повністю державу Україна - самостійну, обороноздатну”.

“Тому у нас невипадково з’являються військово-морські бази, не випадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави Україна, на жаль. Я підписую з Британією, Туреччиною, я хочу ще з кількома країнами це зробити”, - додав глава держави.

Він наголосив, що не може розповісти про всю стратегію. “Я вважаю, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною. Я вважаю, що наш флот має бути дуже міцним. Це частина цієї стратегії”, - підкреслив Президент.

Водночас він зазначив, що усі підписані меморандуми і договори повинні виконуватися, а якщо вони не виконують, то, за словами Зеленського, “ми маємо право робити, як ми вважаємо”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборів, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.

Трьома останніми питаннями опитування є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.