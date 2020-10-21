Дезінфекція для шкіл, прожитковий мінімум та захист інформації: що розгляне Кабмін

Кабінет Міністрів на у середу розгляне проєкт постанови про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд цього питання в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна ініціювала зміни до порядку проведення науково-громадської експертизи набору харчових продуктів, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, а міністр юстиції Денис Малюська - зміни до порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Учасники засідання переглянуть грифи секретності деяких актів Ради народних комісарів УРСР, Ради міністрів УРСР.

Урядовці затвердять технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації, а також внесуть зміни до положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, а також деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Вони затвердять порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, а також розглянуть питання організації та проведення електронних аукціонів.

На засіданні також буде погоджено низку законопроєктів, щоб потім внести їх на розгляд Верховної Ради, зокрема, про публічні консультації, про мультимодальні перевезення, зміни до Кодексу адміністративного судочинства, а також ряд проєктів постанов ВРУ, які стосуються встановлення меж низки міст.