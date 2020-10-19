Стефанчук просить список законів, де залишились «ідеї ленінського комунізму»

Перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук закликав народних депутатів зосередитися на якості законопроєктів та сформувати список застарілих законодавчих актів, ухвалених ще за радянських часів.

Про це він сказав 19 жовтня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні зрозуміти, що без системного підходу працювати не зможемо, тому я дуже прошу й голів комітетів, і народних депутатів, й інших суб'єктів законодавчої ініціативи, все ж таки, звернути увагу на те, що ми маємо більше сконцентруватися на підвищенні якості законопроєктів, які подаються", - зауважив перший віцеспікер.

При цьому Стефанчук уточнив, що поняття якості включатиме в себе й систематизацію шляхом кодифікації, вилучення законодавчих актів, які втратили чинність.

Він нагадав, що наступного року відзначатиметься 25-та річниця Конституції та 30-та річниця Акта про Незалежність України. "Я думаю, що якраз у цей період ми й повинні запланувати той процес, який називається "від радянщини до українського законодавства". Тобто, ми повинні, врешті-решт, виписати перелік законодавчих актів, із якими нам давно треба попрощатися, щоб у законодавстві України не було, наприклад, Житлового кодексу Української СРСР у частині редакції, що ми в 2021 році будемо сповідувати ідеї ленінського комунізму", - пояснив перший віцеспікер.

Водночас він нагадав парламентаріям про необхідність сформувати план законопроєктних робіт на 2021 рік.

"Орієнтовно, пропускна здатність ВР - 250 актів, які вона може прийняти, тому десь на таку кількість ми й маємо розраховувати, для того щоб на наступний рік мати планомірне навантаження", - зауважив Стефанчук.

За його словами, він звернувся до представників судових інстанцій з тим, щоб вони аналізували ухвалені акти й помилки в законодавстві, яких припускається ВР при ухваленні законів.