У Києві на карантин закрили дев'ять шкіл
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.
"На сьогодні в місті закриті на карантин дев'ять шкіл через випадки захворювання серед вчителів: по три школи в Печерському та Оболонському районах і по одній у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189-ти школах", - сказав Кличко.
Він зазначив, що у Києві на коронавірус хворіють 605 школярів та 485 педагогів.
За словами мера, у дитячих садочках також спостерігається зростання захворюваності.
"Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79-ти садках. Два садочки зачинені на карантин, а два вже відновили свою роботу після карантину. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 52 %", - додав Кличко.
Як повідомлялося, станом на ранок 19 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.