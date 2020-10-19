У Києві на карантин закрили дев'ять шкіл

У Києві через випадки захворювання на коронавірус серед вчителів закриті дев'ять шкіл.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті закриті на карантин дев'ять шкіл через випадки захворювання серед вчителів: по три школи в Печерському та Оболонському районах і по одній у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189-ти школах", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що у Києві на коронавірус хворіють 605 школярів та 485 педагогів.

За словами мера, у дитячих садочках також спостерігається зростання захворюваності.

"Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79-ти садках. Два садочки зачинені на карантин, а два вже відновили свою роботу після карантину. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 52 %", - додав Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.