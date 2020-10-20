Служимо Конституції, а не партіям: у КС відповіли на закиди «Слуги народу»

Конституційний Суд стоїть на захисті прав людини і громадянина та знаходиться поза політикою.

Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сайті суду у відповідь на звинувачення партії "Слуга народу" в тому, що КС порушує право Президента і Верховної Ради брати участь у конституційних провадженнях.

"Конституційний Суд України служить виключно Конституції України, а не політичним партіям", - наголошують у суді.

"Заяви та висловлювання окремих політиків та державних службовців у засобах масової інформації та соціальних мережах на адресу Конституційного Суду України, які зводяться до звинувачень у "грубому порушенні" судом прав Президента України та Верховної Ради є спробою підриву авторитету Конституційного Суду. Конституційний Суд сподівається, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії "Слуга народу" в соціальних мережах, відображає позицію окремих політиків, а не Президента та Верховної Ради", - йдеться у заяві.

Зазначається, що справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, суд розглядає в порядку письмового або усного провадження. При цьому основною формою розгляду справ у суді є письмове провадження.

Водночас вирішення питання щодо визначення та зміни форми розгляду справи на будь-якій стадії конституційного провадження є виключним правом суду, йдеться у заяві.

У суді зазначили, що ухвалами від 19 жовтня КС змінив форму розгляду низки справ з усної на письмову у зв’язку з карантинними обмеженнями, пов’язаними з погіршенням епідемічної ситуації в країні.

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Водночас розгляд цих справ відбудеться відкрито, що не призводить до порушення прав учасників конституційного провадження.

Як повідомляв Укрінформ, у партії "Слуга народу" заявили, що представника Верховної Ради у КС Ольгу Совгирю разом з представником Президента в КС Федором Веніславським не пустили, пославшись на карантин, на засідання з розгляду справи щодо конституційності декларування, моніторингу способу життя чиновників і оновленої статті 368-5 ККУ про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Водночас голова КС Олександр Тупицький у ході судового засідання у вівторок зазначив, що КС змінив розгляд справ з усної форми на письмову у зв'язку з віднесенням Києва до "помаранчевої зони" карантину. Тепер на розгляд справ до суду не запрошуватимуть учасників конституційних подань.