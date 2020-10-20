Постанову Ради про утворення і ліквідацію районів оскаржують у КСУ

До Конституційного Суду надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності Постанови Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

У клопотанні зазначається, що Постанова не відповідає статті 1, частині другій статті 6, статті 8, частині другій статті 19, частинам першій, другій статті 55, пункту 13 частини першої статті 92 Основного Закону України.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що врегульовуючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна Рада, хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, який вимагає Конституція.

Подання направили лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко і народний депутат від цієї політсили Сергій Власенко.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня поточного року ВР ухвалила постанову "Про утворення та ліквідацію районів".

Відповідно до документу, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 136 нових районів.

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Межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад у ліквідованих районах не проводяться.

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При цьому передбачено, що ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей буде проводитися після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України (відновлення територіальної цілісності України та відновлення повноважень органів державної влади України на відповідній території у порядку, визначеному законодавством України).