Мінрегіон опублікував атлас нового адмінустрою України

За ініціативи Міністерства розвитку громад та територій (Мінрегіону) видали "Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ та територіальні громади: 2020".

Як передає Укрінформ, збірка з атласом опублікована на сайті Мінрегіону.

"Атлас містить детальну інформацію щодо нового адміністративно-територіального устрою України: назви, межі, площі, кількість населення, склад по громадах кожного нового району кожної області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, з самого початку децентралізації у Мінрегіоні прагнули, щоб усі громади в країні отримали рівні можливості, які б дозволяли їм змінювати життя людей на краще, надавати якісні та доступні послуги.

"З року в рік реформа отримувала реальні обриси. У законодавстві з’являлися потрібні норми, на карті – нові громади, у людей – нова якість життя. У 2020 році ми закінчили важливий етап реформи – створили по усій країні нові громади і нові райони, межі та склад яких знайдете у цьому атласі. Попереду набагато складніша робота – зробити ці громади успішними", - додав міністр.

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Збірку з атласом підготувало Товариство дослідників України під редакцією автора ідеї Павла Остапенка та за підтримки проєкту «Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації» координатора проектів ОБСЄ в Україні.

У збірці відображений новий адмінтерустрій на загальній карті України. Також збірка містить детальні карти кожної області України та АР Крим.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня 2020 року підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів. Також новий адмінтерустрій передбачає функціонування в Україні 1469 ОТГ.