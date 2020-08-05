Кабмін затвердив стратегію регіонального розвитку до 2027 року

Кабмін затвердив стратегію регіонального розвитку до 2027 року

Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні 5 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, у стратегії окреслено тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті загальнодержавних викликів, а також передбачається фінансування заходів такої стратегії.

"У державній стратегії пропонуються нові підходи до стратегічного планування та впровадження державної регіональної політики у порівнянні з попередніми періодами. У новій стратегії ми пропонуємо, що план заходів з реалізації стратегії буде головною дорожньою картою для досягнення цілей та пріоритетів державної стратегії. В попередній період плани заходів, які забезпечували виконання стратегії, - не фінансувалися", - зауважив міністр.

Читайте также: У Мінрегіоні пояснили, для чого оптимізують райони

Серед новацій Чернишов також назвав те, що центральними об’єктами регіональної політики визначили різні типи функціональних територій та відійшли від звичайної прив'язки до меж певних адміністративно-територіальних одиниць (області, райони, села, міста).

Він додав, що у стратегії визначені три пріоритети регіонального розвитку: територіальна згуртованість, економічний розвиток окремих територій та регіонів, людський розвиток та доступність якісних послуг.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що стратегія регіонального розвитку є важливим документом, сповненим новим змістом, з європейськими підходами до розвитку регіонів.

"В документі визначено, як держава буде розвивати і підтримувати території, зокрема міські агломерації, монофункціональні міста, сільські території в несприятливих умовах, гірські райони, макрорегіон "Азов Чорне море", прикордонні території та інші території нашої держави", - сказав Шмигаль.

Також він наголосив. що в документі врахували формування нового адміністративно-територіального устрою України, який, зокрема, передбачає укрупнення районів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня більш ніж утричі скоротила кількість районів в Україні та суттєво збільшила їхні розміри. Віднині замість 490 районів тепер 136, з них 17 – в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-