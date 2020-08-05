Кабмін затвердив стратегію регіонального розвитку до 2027 року

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні 5 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, у стратегії окреслено тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті загальнодержавних викликів, а також передбачається фінансування заходів такої стратегії.

"У державній стратегії пропонуються нові підходи до стратегічного планування та впровадження державної регіональної політики у порівнянні з попередніми періодами. У новій стратегії ми пропонуємо, що план заходів з реалізації стратегії буде головною дорожньою картою для досягнення цілей та пріоритетів державної стратегії. В попередній період плани заходів, які забезпечували виконання стратегії, - не фінансувалися", - зауважив міністр.

Серед новацій Чернишов також назвав те, що центральними об’єктами регіональної політики визначили різні типи функціональних територій та відійшли від звичайної прив'язки до меж певних адміністративно-територіальних одиниць (області, райони, села, міста).

Він додав, що у стратегії визначені три пріоритети регіонального розвитку: територіальна згуртованість, економічний розвиток окремих територій та регіонів, людський розвиток та доступність якісних послуг.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що стратегія регіонального розвитку є важливим документом, сповненим новим змістом, з європейськими підходами до розвитку регіонів.

"В документі визначено, як держава буде розвивати і підтримувати території, зокрема міські агломерації, монофункціональні міста, сільські території в несприятливих умовах, гірські райони, макрорегіон "Азов Чорне море", прикордонні території та інші території нашої держави", - сказав Шмигаль.

Також він наголосив. що в документі врахували формування нового адміністративно-територіального устрою України, який, зокрема, передбачає укрупнення районів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня більш ніж утричі скоротила кількість районів в Україні та суттєво збільшила їхні розміри. Віднині замість 490 районів тепер 136, з них 17 – в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.