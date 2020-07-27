Експерт пояснив, який закон потрібен для завершення децентралізації

Для завершення процесу децентралізації необхідно ухвалити ще один закон, який має закріпити повноваження між районними адміністраціями і ОТГ.

Таку думку в розмові з кореспондентом Укрінформу висловив виконавчий директор Асоціації розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.

«Процедуру про адмінтерустрій має визначити закон. Його поки немає. Є лише постанова про ліквідацію старих районів і про створення нових. Закон має закріпити повноваження між районними адміністраціями та ОТГ і завершити процес децентралізації», - говорить Мельничук.

За його словами, після ухвалення відповідного закону районні адміністрації не залишаться такими, якими їх знаємо сьогодні. Вони будуть значно скорочені . Адже, якщо немає повноважень, то й не має потреби великого штату.

«Фактично, це буде префектура. Вона визначатиме нагляд за органами місцевого самоврядування. Там не буде грошей, які РДА мають сьогодні. Тобто первинна медицина, культура, освіта, адмінпослуги, дороги місцевого значення – усім цим займатимуться безпосередньо об’єднані тергромади. Ідея децентралізації – залишити дворівневу систему управління: на рівні регіонів, які займатимуться програмами розвитку, і на рівні об’єднаних громад. Гроші будуть лише в регіоні та в громадах. У районах, якщо кошти й будуть, то зовсім небагато. Переважно, на утримання апарату префекта. Вони не отримуватимуть ні дотацій, ні субвенції, як тепер», - каже Мельничук.

Він не виключає, що після ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій в Україні можуть з’явитись повіти. Втім, на сьогодні, каже, важливо ухвалення цього закону до початку місцевих виборів, які вже запланували провести у жовтні.

«Логічно, якщо захочуть залишити районних депутатів з їх повноваженнями, то тепер їх (повноваження – ред.) треба забрати в ОТГ. А це вже – крок назад у процесі децентралізації, який не зрозуміють ні люди, ні наші європейські партнери. Ми дуже сподіваємось, що цього не станеться. Здобутки ОТГ треба, навпаки, нарощувати, а не скорочувати. Держава має наближати послуги до людей, за європейською практикою», - переконаний Мельничук.

Щодо судів, прокуратури та інших органів, то вони, на думку Мельничука, логістично адаптовані до потреб людей. Тому тут очікувати якихось змін не варто.

На Прикарпатті створені 62 ОТГ і шість нових районів: Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Верховинський.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.