«Делікатно і мудро»: Дуда сподівається на вирішення історичних суперечок з Україною

Історичні суперечки між Польщею та Україною мають бути вирішені з гідністю і повагою до історії обох народів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з Президентом України Володимиром Зеленським заявив Президент Польщі Анджей Дуда.

“Я вірю, що ми пройдемо через ті етапи будування історичної пам’яті спільно, з гідністю і з повагою для пам’яті й історії обох наших народів. Ми з паном президентом (Зеленським – ред.) намагатимемося делікатно і мудро вести таку політику в найближчі роки нашої співпраці”,- підкреслив Дуда.

Як повідомлялося, у спільній декларації президентів зазначається, що cторони “засуджують акти наруги над українськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Польщі і польськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Україні, а також закликають відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними”.

Президенти також наголосили на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам’яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі пошанування історичної правди.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі на могилі вояків УПА, що на горі Монастир неподалік Перемишля, замість повністю знищеної в січні 2020 року меморіальної плити кілька днів тому встановлено нову, з іншими написами.

На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”.

На попередній меморіальній плиті, яка була дещо більшою за розмірами, був напис “Полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

Під час брифінгу Зеленський заявив, щоб Україна очікує на відновлення на меморіальній плиті на могилі вояків УПА повного списку загиблих українців.

Загалом упродовж 2014-2020 років на Півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.