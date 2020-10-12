«Не дочекаєтеся»: Зеленський упевнений, що Україну та Польщу нікому не вдасться посварити

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Україну та Польщу нікому не вдасться посварити, а основою відносин між країнами завжди буде дружба і взаємоповага.

Про це Зеленський заявив на спільному з Президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з паном Дудою переконані, що Україна та Польща не можуть співіснувати інакше, як у мирі, злагоді, дружбі та найголовніше - взаємоповазі. Маємо завжди пам'ятати, що посварити Україну та Польщу мріють чимало наших недругів і всім їм ми можемо сказати сьогодні тільки одне - не дочекаєтеся", - сказав Зеленський.

Він додав, що, на його переконання, між Україною та Польщею взагалі не може бути жодних суперечок, крім однієї - в яких саме українських та польських містах провести спільні зимові олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.

Президент Володимир Зеленський відвідував Польщу з робочим візитом 26-27 січня.

Дуда перебував в Україні у 2017 році, тоді він був у Харкові.

У липні Дуду обрали Президентом Польщі на другий термін. Свій перший закордонний візит у другій президентській каденції Дуда здійснив до Італії та Ватикану, другу закордонну поїздку здійснює в Україну.