Санкції проти Росії мають тривати до повної деокупації Донбасу та Криму - Дуда

Санкції проти Росії, накладені за агресію проти України, мають тривати доти, доки не буде відновлена територіальна цілісність України.

На цьому під час спільного брифінгу для ЗМІ з Президентом України Володимиром Зеленським наголосив у понеділок в Києві Президент Польщі Анджей Дуда.

“Я підтверджую ще раз: Польща підтримує Україну у питанні українських кордонів, і що кордони має бути відновлено у міжнародно визнаних рамках. Це означає відновлення контролю України над територіями Луганської та Донецької областей. Це також означає відновлення контролю над Кримом,"- наголосив Дуда.

Він додав, що питання Криму є дуже важливим і додатково наголосив, що Польща на міжнародній арені всюди підкреслює, що Крим окупований Росією.

Президент РП наголосив, що санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією, є “чимось природнім і Польща переконана: поки окупація не завершиться політика санкцій має однозначно продовжуватися”.

“І ми завжди закликатимемо до цього ЄС і різні міжнародні спільноти”,- констатував Дуда.

Він зазначив, шо будь-яке пересування кордонів силою після Другої світової війни в Європі є неприпустимим, а міжнародна спільнота ніколи не повинна з цим погодитися.

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Як інформувалося, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.