Санкції проти Росії мають тривати до повної деокупації Донбасу та Криму - Дуда
На цьому під час спільного брифінгу для ЗМІ з Президентом України Володимиром Зеленським наголосив у понеділок в Києві Президент Польщі Анджей Дуда.
“Я підтверджую ще раз: Польща підтримує Україну у питанні українських кордонів, і що кордони має бути відновлено у міжнародно визнаних рамках. Це означає відновлення контролю України над територіями Луганської та Донецької областей. Це також означає відновлення контролю над Кримом,"- наголосив Дуда.
Він додав, що питання Криму є дуже важливим і додатково наголосив, що Польща на міжнародній арені всюди підкреслює, що Крим окупований Росією.
Президент РП наголосив, що санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією, є “чимось природнім і Польща переконана: поки окупація не завершиться політика санкцій має однозначно продовжуватися”.
“І ми завжди закликатимемо до цього ЄС і різні міжнародні спільноти”,- констатував Дуда.
Він зазначив, шо будь-яке пересування кордонів силою після Другої світової війни в Європі є неприпустимим, а міжнародна спільнота ніколи не повинна з цим погодитися.
Як інформувалося, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.