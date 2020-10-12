Польща використає головування в ОБСЄ для підтримки України - Дуда

Варшава використає період свого головування в ОБСЄ в 2022 році, щоб підняти питання суверенітету і територіальної цілісності України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з Президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня заявив Президент Польщі Анджей Дуда.

“Пан Президент (Зеленський - ред.) згадав про Польське головування у 2025 році (в ЄС – ред.), але зверну увагу, що в 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ. І там, я запевняю, що українська справа, справа суверенітету і кордонів України, буде на порядку денному, й Україна може розраховувати на польську підтримку”, - підкреслив Дуда.

Як відомо, Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні. Після зустрічі з Президентом Зеленським, Дуда також зустрінеться з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

У вівторок Дуда відвідає Одесу, де буде проведено економічний форум і підписано угоду про співпрацю між портами в Одесі та Гданську.