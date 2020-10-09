Степанов обурений, що команду МОЗ не запросили до «Права на владу»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений тим, що команді МОЗ було відмовлено в участі вечірнього політичного ток-шоу «Право на владу».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час брифінгу 9 жовтня.

"Вчора ввечері, приїхавши додому, переглянув ефір «Право на владу». Викликало здивування, що Міністерство охорони здоров'я не було запрошено до цього ефіру. Більш того, коли ми побачили анонс і побачили, що тематика стосується коронавірусу, це тематика, яка турбує мільйони громадян, то пресслужба МОЗ зв'язалася з програмою і виявила готовність команди МОЗ узяти участь в ефірі, відповісти на всі запитання. На що МОЗ було відмовлено. Але це питання вже журналістських стандартів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що під час ефіру було порушено багато питань, які турбують громадян України щодо коронавірусу. За його словами, у програмі було сказано чимало неправди та майже фейків.

Ефір вечірнього політичного ток-шоу «Право на владу», який відбувся 8 жовтня, був присвячений темі COVID-19, а також виборам під час пандемії. До участі були запрошені народні депутати України.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби виявлено 5 804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.