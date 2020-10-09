Степанов обурений, що команду МОЗ не запросили до «Права на владу»

Степанов обурений, що команду МОЗ не запросили до «Права на владу»

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений тим, що команді МОЗ було відмовлено в участі вечірнього політичного ток-шоу «Право на владу».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час брифінгу 9 жовтня.

"Вчора ввечері, приїхавши додому, переглянув ефір «Право на владу». Викликало здивування, що Міністерство охорони здоров'я не було запрошено до цього ефіру. Більш того, коли ми побачили анонс і побачили, що тематика стосується коронавірусу, це тематика, яка турбує мільйони громадян, то пресслужба МОЗ зв'язалася з програмою і виявила готовність команди МОЗ узяти участь в ефірі, відповісти на всі запитання. На що МОЗ було відмовлено. Але це питання вже журналістських стандартів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що під час ефіру було порушено багато питань, які турбують громадян України щодо коронавірусу. За його словами, у програмі було сказано чимало неправди та майже фейків.

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Ефір вечірнього політичного ток-шоу «Право на владу», який відбувся 8 жовтня, був присвячений темі COVID-19, а також виборам під час пандемії. До участі були запрошені народні депутати України.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби виявлено 5 804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

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