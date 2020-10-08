Разумков - про люстрацію: Це дискримінація за професійною ознакою

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступає проти люстрації і вважає, що вона є дискримінацією за професійною ознакою.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю для програми "Бацман", відповідаючи на запитання, чи потрібно скасовувати люстрацію.

"Я ніколи не був прихильником люстрації. Так, зараз в мене полетить каміння, але я вважаю, що це неправильно, і я поясню чому", - сказав спікер.

На переконання Разумкова, люстрація для одних, хто був "реально біля годівниці, крав, для них це вийшло як індульгенція: вони взяли і пішли". "Хоча багато хто не пішов, багато хто залишився і знайшов можливість залишитися і працювати на благо своєї кишені, а не країни", але вони не понесли покарання за ті діяння, які ними були вчинені", - додав він.

"А дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, вони були нормальними, чесними, якісними - їх замінити сьогодні ніким, бо якщо ми говоримо про чиновницький апарат - це одна сторона медалі, там за кілька років можна навчити людей виконувати якісь функції, а от стосовно правоохоронних органів і багатьох інших, то слідчого хорошого потрібно готувати десять років, а їх теж повикидали на вулицю. М'яко кажучи, я вважаю, що це неправильно. І люстрація - це дискримінація за професійною ознакою", - пояснив Разумков.

Він також наголосив, що "завжди були хороші і завжди були погані, але це ж не означає, що всіх потрібно під одну гребінку взяти вичистити, вигнати і втратити", тому що на їхнє місце можуть прийти ті, "кого точно не варто туди залучати", тому що вони гірші, ніж ті, хто був до цього.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Зараз в Єдиному державному реєстрі осіб, стосовно яких застосовані положення закону України "Про очищення влади", знаходяться 893 людини.

Конституційний Суд України кілька років розглядає справу щодо закону про люстрацію.