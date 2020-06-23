КСУ перейшов до закритого засідання щодо закону про люстрацію

Велика палата Конституційного суду завершила усні слухання і перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі стосовно конституційності Закону «Про очищення влади».

Про це оголосив голова суду Олександр Тупицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Конституційний суд України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі», - оголосив Тупицький.

Під час усного слухання у вівторок Велика палата КСУ заслухала позицію представника Президента Федора Веніславського, представника ВР у КСУ Ольги Сувгирі, представника Верховного суду, міністра юстиції Дениса Малюську і омбудсмена Людмилу Денісову.

Суддя-доповідач Олександр Литвинов зазначив, що КСУ вирішив поновити усні слухання в цій справі, аби дослідити практику ЄСПЛ стосовно застосування положень закону «Про очищення влади».

У свою чергу міністр юстиції Денис Малюська поінформував учасників провадження, що у зв’язку з рішенням ЄСПЛ Мін'юст розробив і подав на розгляд Кабміну законопроєкт, який передбачає внесення змін до Закону «Про очищення влади». За його словами, документ вже надійшов до Кабміну, і протягом двох тижнів буде затверджений урядом і направлений на розгляд Верховної Ради.

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Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд України поновив усне слухання у справі щодо закону про люстрацію, щоб дослідити практику ЄСПЛ, а також позицію Президента і Верховної Ради.

Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила Закон «Про очищення влади» (люстрацію). Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Рішенням ЄСПЛ від 17 жовтня 2019 року у справі щодо звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України «Про очищення влади» було встановлено порушення прав українських чиновників.

Зокрема, суд встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) конвенції.

Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

ЄСПЛ вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак його рішення від 17 жовтня 2019 р. набуло чинності.