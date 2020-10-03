Клімкін шкодує, що Україна не розірвала дипвідносини з Росією

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін шкодує, що Україна так і не розірвала дипломатичні стосунки з Росією після початку російської агресії.

Про це Клімкін розповів у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Шкодую. І багато разів казав про це. Причому і публічно... Як людина і як колишній міністр однозначно шкодую. Але, з точки зору підтримки українців в Росії, це був крок, якщо хочете, людський, гуманітарний. І цю позицію ми завжди тримали», – сказав Клімкін.

Він додав, що звертався до трьох країн, щоб ті взяли на себе консульські відносини з Росією, якби Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою.

«Я, по-моєму, цього не казав: я розмовляв із трьома країнами стосовно того, щоб вони взяли на себе консульські зносини та підтримку, якщо дипломатичні зносини розірвали б. Вони мені сказали так: слухай, як ми це зробимо, те, що ви робите? Ці країни відомі. Я просто не хочу їх сьогодні називати. Це такі нейтральні країни, які дуже часто беруть на себе ці функції. І вони були дуже негативні стосовно того, щоб якраз ці функції виконувати», – сказав ексчиновник.

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При цьому колишній голова МЗС пояснив: «Насправді для чого були дипломатичні зносини? Частково це було використано у побудові наших позовів до Росії. Але головне – це була хоча б мінімальна підтримка і мінімальна можливість допомагати українцям, яких навіть під час війни в Росії більше ніж три мільйони. Зараз їхня кількість дещо знижується. Але тим не менше – все одно плюс-мінус три мільйони».

Зокрема, сказав він, завдяки роботі своїх посольства і консульств у Росії Україна допомагала своїм політичним в’язням у цій країні.