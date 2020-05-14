Клімкін вважає візит Козака до Берліна негативною історією для України

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає візит заступника голови адміністрації президента Росії Дмитрія Козака до Берліна негативною історією для України незалежно від того, були ми про нього попереджені чи ні.

Таку думку дипломат висловив у Facebook.

"По-перше, сам факт, що закритого телефонного зв’язку для переговорів недостатньо, свідчить про необхідність обговорення конфіденційних тем. Це дуже непокоїть. Тим паче, що поїздка Козака відбувалася на тлі інформації про злам електронної пошти Меркель російськими хакерами", - зазначив Клімкін.

По-друге, Німеччина точно розуміла, яким може бути медійний ефект від цього візиту в Україні, і все одно пішла на це, констатував ексміністр.

"Можливо, це є сигнал Україні триматися "Нормандського формату" і "не захоплюватися" двосторонніми контактами", - припустив дипломат.

По-третє, акцентував Клімкін, саме Німеччина була і залишається сьогодні ключовою для просування у ситуації навколо Донбасу.

"Високий рейтинг Меркель як оцінка її менеджменту пандемії цьому сприяє. Не забувайте, що наступні півроку Німеччина головує в ЄС, тобто матиме вплив на порядок денний і опосередковано на обговорення питання санкцій", - нагадав колишній очільник зовнішньополітичного відомства.

Насамкінець він спрогнозував, що під час берлінської зустрічі також порушувалася тема "Північного потоку – 2", особливо ідеї, як обійти санкції США, оскільки Козак "є одним з найбільш наближених до Путіна і для таких дискусій пасує".

"У цілому картина для нас складається несимпатична", - резюмував Клімкін.

Як повідомлялося, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитрій Козак 13 травня відвідав Берлін, щоб зустрітися з помічником канцлерки Ангели Меркель і обговорити кроки з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі ЗМІ 14 травня заявив, що Україна заздалегідь знала про візит заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака до Берліна, і буде знати про те, як він пройшов, тому ні про які ігри за спиною Києва не йдеться.