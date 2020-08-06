Жодних вільних економічних зон на Донбасі до відновлення контролю України бути не може - Клімкін

Ідею надання Донецькій і Луганській областям статусу вільних економічних зон можна буде обговорювати тільки після гарантування там безпеки та відновлення повного контролю України.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив у Фейсбуці ексміністр закордонних справ Павло Клімкін

"Ніяких вільних або не зовсім економічних зон на Донбасі до того моменту, як там буде безпека і повний контроль України, бути не може", - написав Клімкін.

На його думку, якщо під цим соусом будуть протягувати "чорну дірку" для торгівлі з Росією, то результатом буде руйнування нашої економіки та шалене зростання корупції та організованої злочинності - "щось на кшталт Придністров'я, тільки в десятки разів більше і на кордоні".

"Ось це і є те, чого не можна допустити, а все інше - предмет для розмови, якщо, повторюся, безпека та контроль над окупованими територіями будуть відновлені", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, представник України у ТКГ у Мінську Леонід Кравчук під час першої зустрічі з українською делегацією озвучив ідею надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон.