Жодних вільних економічних зон на Донбасі до відновлення контролю України бути не може - Клімкін
Як передає Укрінформ, таку думку висловив у Фейсбуці ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
"Ніяких вільних або не зовсім економічних зон на Донбасі до того моменту, як там буде безпека і повний контроль України, бути не може", - написав Клімкін.
На його думку, якщо під цим соусом будуть протягувати "чорну дірку" для торгівлі з Росією, то результатом буде руйнування нашої економіки та шалене зростання корупції та організованої злочинності - "щось на кшталт Придністров'я, тільки в десятки разів більше і на кордоні".
"Ось це і є те, чого не можна допустити, а все інше - предмет для розмови, якщо, повторюся, безпека та контроль над окупованими територіями будуть відновлені", - зазначив дипломат.
Як повідомлялося, представник України у ТКГ у Мінську Леонід Кравчук під час першої зустрічі з українською делегацією озвучив ідею надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон.