Зеленський: Не йдеться про те, щоб Україна надавала військову допомогу іншій країні

Україна не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін азербайджано-вірменського конфлікту.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав 2 жовтня під час робочої поїздки до Чернівецької області, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мова не йде про те, що (Україна – ред.) буде надавати військову допомогу будь-якій країні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна закликає Вірменію та Азербайджан до діалогу. Він також визнав, що відносини з Азербайджаном в останні рік-два стали особливими – вони потужні на економічному напрямку і на геополичному. "Ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність Азербайджану і вони так само завжди, коли ми говоримо і про Крим, що була незаконна анексія Криму – підтримують нашу територіальну цілісність та суверенітет України", - нагадав Зеленський.

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Зеленський вважає, що не можна допускати, щоб ситуація дійшла до заморожування конфлікту, бо згодом це матиме негативні наслідки. "Треба вирішувати питання швидко", - підкреслив Президент.

Він також прокоментував заяву народного депутата з фракції "Слуга народу" Людмили Марченко, яка в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що Україна готова у разі потреби надати військову допомогу Азербайджану: "Вони у нас в Раді все говорять таке, що не можна, мені здається, щоб потрапляло у ЗМІ. Але це особисте висловлення, ми живемо у вільній державі". Водночас Зеленський зазначив, що вирішувати такі питання – точно не є компетенцією депутата.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і чисельних жертв серед мирного населення. Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав. Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія. Україна і більшість країн також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

Фото: ОП