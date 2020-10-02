"Слуга народу" прокоментувала заяву депутатки Марченко про військову допомогу Азербайджану

У партії "Слуга народу" наголошують, що заяви депутатки Людмили Марченко щодо можливості надання Україною військової допомоги Азербайджану є її особистою думкою, а не офіційною позицією фракції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві партії "Слуга народу", яка оприлюднена у Фейсбуці.

"Щодо заяви народної депутатки із фракції "Слуга народу" Людмили Марченко про нібито готовність України надати Азербайджану військову та гуманітарну допомогу. Повідомляємо, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим паче офіційною позицією держави. Народні обранці можуть висловлювати свої міркування та пропозиції з будь-яких питань. Проте рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та Президент України", - йдеться у повідомленні.

У партії закликають усіх представників влади бути зваженими у своїх заявах та коментарях. Вони не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції Української держави.

"У нашій країні мешкають численні вірменська та азербайджанська діаспори. Україна на своїх теренах має забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу", - підкреслюють у "Слузі народу".

Партія закликає представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства.

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Як повідомлялося, народний депутат із фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, коментуючи в ефірі телеканалу "Україна 24" військове загострення між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі, заявила, що Україна готова у разі потреби надати військову допомогу Азербайджану.

Марченко є головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту. На момент обрання до Верховної Ради працювала провідним фахівцем департаменту навчання і розвитку персоналу ТОВ "Епіцентр К".

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.