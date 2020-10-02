Росія продовжує блокувати переговори, потрібні для прогресу «Мінська» - посольство США

Упродовж року Президент України Володимир Зеленський та його команда конструктивно підходили до переговорів з Росією, однак, РФ продовжує блокувати серйозне обговорення для досягнення прогресу у виконанні її власних зобов’язань за Мінськими домовленостями.

Про це заявив радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня ненасильства, повідомляє Укрінформ.

“Протягом останнього року Президент Зеленський і його адміністрація конструктивно підходили до переговорів з Росією, явно демонструючи волю до закінчення конфлікту на Донбасі, досягнення деокупації Криму та повного відновлення контролю України над її міжнародно визнаним кордоном з Росією. На жаль, Росія продовжує блокувати серйозне обговорення, яке дозволило б досягти прогресу у виконанні її власних зобов’язань за Мінськими угодами”, - підкреслив він.

Водночас радник посольства США наголосив, що замість послаблення рішучості України захищати свою свободу й незалежність, Росія лише зміцнила її.

На його думку, український народ став згуртованішим, зосередженішим та стійкішим, ніж будь-коли раніше.

Браунолер запевнив, що Сполучені Штати виступають разом з народом України у його боротьбі за повний суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

“У сьогоднішній Міжнародний день ненасильства ми закликаємо Росію припинити агресію проти України та визнати право України на повний суверенітет над своєю територією”, - зазначив радник посольства США.

Як повідомлялося, Міжнародний день ненасильства проголошений Генеральною Асамблеєю ООН і відзначається 2 жовтня щорічно в день народження Махатми Ґанді, одного з керівників руху за незалежність Індії, основоположника філософії і стратегії ненасилля.