Перемир'я відкриває шлях до повного врегулювання конфлікту на Донбасі - Посольство США

Сполучені Штати міцно підтримують зусилля України щодо запровадження всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це Посольство США в Україні повідомляє у Twitter.

«США міцно підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємось, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, вступають в дію 27 липня», - йдеться у повідомленні.

У дипмісії зазначають, що перемир'я дасть перепочинок мирним громадянам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, а також «відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України».

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.