Україна просить перенести спільну інспекцію Шумів - джерело

Українська сторона звернулася з пропозицією до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч в районі селища Шуми Донецької області.

Про це Укрінформу повідомило обізнане джерело в Офісі Президента.

Відповідного листа представнику ОБСЄ надіслав голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

У документі мова йде про те, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня, а саме:

1) відвідування нових точок;

2) здійснення фото- та відеофіксації;

3) підписання спільного протоколу.

Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги "грубо порушують досягнуті вчора домовленості".

У зв'язку з цим Кравчук просить "перенести сьогоднішню зустріч в районі н.п. Шуми до обговорення надзвичайної ситуації, яка склалася з виконанням домовленостей ТКГ від 9.09.2020, у рамках позачергового засідання робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ, яку пропонується скликати найближчим часом".

Водночас в ОП зазначили: "Представники терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" сиділи в складі ЦСКК ще з 2014 року. Їхня участь у перемовинах визначена Мінськими домовленостями, підписаними ще Порошенком, нині вони присутні у ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не проводить діалогу з терористами, саме тому Президент України напряму говорить з президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути тільки Росія, яка і є агресором. Але з цим "надбанням", підписаним Петром Порошенком, щось треба робити".

В Офісі глави держави також нагадали, що 2015 року за результатами переговорів лідерів нормандського формату під Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей стояли підписи терористів Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького.

"Порошенко вміло забув про ці рішення, з якими нинішній владі щось треба робити. І нині розгойдує суспільство маніпуляціями. І це лише один приклад. Нині Офіс Президента шукає грамотних юридичних рішень, аби закінчити цю війну і зберегти суверенітет та територіальну цілісність України. Хоча попередня влада зробила все, аби дорога до миру була надскладною", - додали в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ, а також представників ОРДО. У суспільстві таке рішення викликало негативну реакцію.