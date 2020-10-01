У Раді хочуть, аби Президент невідкладно реагував на спроби держзради – проєкт постанови

Народні депутати з різних фракцій пропонують Верховній Раді звернутися до Президента - Голови РНБО Володимира Зеленського із закликом невідкладно реагувати на спроби здійснення представниками України державної зради чи підривання національних інтересів у міжнародних дипломатичних представництвах.

Про це йдеться у відповідному проєкті постанови №4177, розповів у коментарі Укрінформу один з ініціаторів документа, перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський (фракція "Голос").

"У самому тексті постанови використовується звернення до Президента, використовується дуже чітке формулювання щодо Росії як держави-агресора, яке використовується і в Стратегії національної безпеки і оборони, і в зверненні України ще минулого року до міжнародних парламентів щодо засудження російської агресії. І в зверненні дуже чітко говориться про те, аби Президент невідкладно реагував на будь-які спроби державної зради чи підривання національних інтересів у ході будь-яких міжнародних дипломатичних представництв", - розповів Лозинський.

Депутат зазначив, що ініціатива цієї постанови виникла в процесі обговорення відкликання Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи і стала результатом реакції на його висловлювання зокрема і взагалі на заяви, які дозволяють собі представники України, в тому числі, у ТКГ.

Водночас, Лозинський зауважує, що звернення залишається актуальним і після відкликання Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ.

"Постанова стосується не лише відкликання пана Фокіна, хоча цей пункт був там... Я хочу наголосити, що ініціатива нашої фракції "Голос", ми прекрасно розуміємо, що сьогодні це Фокін, а завтра може бути будь-хто інший і треба зробити таку систему, і треба зробити таке реагування, аби не допустити надалі будь-кого, хто представляє Україну в будь-яких дипломатичних місіях, міжнародних місіях, зокрема, в ТКГ, не допустити подібних висловлювань, що "Росію потрібно зрозуміти", що "Росія - контрагент, країна, з якою треба шукати згоду", хто завгодно, але не країна-агресор. Такі речі не можна допускати, і про це йдеться у зверненні, яке пропонується схвалити Верховній Раді до Президента України - Голови РНБО", - сказав співавтор проєкту постанови.

Лозинський додав, що даною постановою парламент здійснює свою контрольну функцію.

"Звернення стосується виключно Президента в якості голови РНБО, ми на цьому наголошуємо у постанові і у зверненні. Тому що хочемо нагадати Президенту Володимиру Зеленському, що ми, як Верховна Рада, здійснюємо свою контрольну функцію, і ми реагуємо невідкладно... Тобто ми в даній постанові дуже чітко вказуємо Президенту, що не можуть представники, яких він призначає у ТКГ чи інші місії, дозволити собі не визнавати Росію державою-агресором і подібні висловлювання", - сказав Лозинський.

Крім того, як свідчить проєкт постанови, текст якої нардеп надав Укрінформу, парламентарії закликають Президента забезпечити регулярне надання Верховній Раді та її відповідним органам інформації про конкретні досягнуті домовленості, вжиті кроки, прийняті рішення та хід застосування політико-дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як зазначає депутат, проєкт постанови №4177 підтримали 36 народних депутатів з усіх депутатських фракцій, груп, а також позафракційні народні депутати, крім представників фракції "Опозиційна платформа - за життя".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, проєкт постанови №4177 "Про звернення до Президента України - Голови Ради національної безпеки і оборони України щодо недопущення зради національних інтересів України у ході здійснення політико - дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України" 1 жовтня направлено на розгляд Комітету.

Лозинський переконаний, що профільний Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне проєкт невідкладно.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, який 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, що не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною, назвав Росію "контрагентом", а також заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.