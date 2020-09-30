Десятки хворих на COVID-19 у Раді: депутати хочуть на два дні «перейти» у комітети

Народні депутати на нараді з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим висловили пропозицію через високу захворюваність на коронавірус зробити четвер та п'ятницю, 1-2 жовтня, не пленарними днями, а натомість передбачити роботу в комітетах.

Про це повідомив Разумков за підсумками наради з керівниками депутатських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз відбулася нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. На жаль, ми вимушені констатувати, що в нас за вчора і позавчора захворіла велика кількість людей в залі й велика кількість людей захворіла в Апараті ВРУ. За останні декілька днів до десяти осіб захворіли. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер та п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала змогу зменшити концентрацію людей в одному приміщенні", - поінформував спікер.

Разумков висловив сподівання, що відповідну постанову Рада зможе розглянути на засіданні сьогодні, 30 вересня.

Голова ВР нагадав, що засідання комітетів можуть відбуватися в режимі відеоконференції.

Разумков також закликав народних депутатів носити маски в сесійній залі.

Як повідомлялося, напередодні лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк повідомили, що отримали позитивні тести на COVID-19.

Фото: ВР