Дуда планує приїхати в Україну у жовтні

Президент Польщі Анджей Дуда планує здійснити візит в Україну 12-13 жовтня.

Про це під час Економічного форуму у польському Карпачі заявив директор Східного департаменту МЗС РП Ян Хофмокл, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Візит президента Дуди в Україну планується на 12-13 жовтня”, - сказав Хофмокл.

Він зауважив, що деталі візиту нині доопрацьовуються. Наразі передбачається, що у перший день візиту Дуда перебуватиме у Києві, а план другого дня візиту ще у процесі узгодження.

Директор Східного департаменту МЗС Польщі поінформував, що планується також проведення найближчим часом засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Хофмокл підкреслив, що польсько-українські відносини зараз є дуже інтенсивними, між Києвом та Варшавою відбуваються експертні зустрічі з різних питань. Зокрема, тривають переговори щодо видачі дозволів на транзитні вантажні перевезення, обговорюються питання вакцинації, охорони здоров’я та багато інших.

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“Стратегічне партнерство з Україною ми бачимо у ще більшому залученні Києва до вирішення проблем цієї частини Європи, оскільки український голос є важливим”, - наголосив польський дипломат.

Раніше глава МЗС Польщі Збігнєв Рау в коментарі Укрінформу на форумі у Карпачі повідомив, що візит Дуди в Україну відбудеться у жовтні. При цьому міністр зауважив, що, можливо, відвідає Київ перед візитом президента РП.

Фото: PAP/Radek Pietruszka