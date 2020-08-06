Анджей Дуда склав присягу президента Польщі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.
Урочистість відбулася у Варшаві в будинку Сейму на сесії Національних зборів. Через епідемію коронавірусу під час церемонії у Сеймі були введені спеціальні запобіжні заходи. У кожного із депутатів та запрошених гостей перевіряли температуру, кожен отримав маску.
"Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях", - заявив Дуда під час своєї інавгураційної промови.
Президент Польщі запевнив, що він відкритий до співпраці, і що двері президентського палацу відкриті для представників усіх політичних партій.
Як повідомляв Укрінформ, чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів 12 липня випередив свого опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського – майже на 2,5%. Дуда набрав трохи більше 51% голосів.
Фото: PAP/Radek Pietruszka