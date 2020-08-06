Анджей Дуда склав присягу президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда склав присягу на другий, п'ятирічний термін повноважень глави держави.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

Урочистість відбулася у Варшаві в будинку Сейму на сесії Національних зборів. Через епідемію коронавірусу під час церемонії у Сеймі були введені спеціальні запобіжні заходи. У кожного із депутатів та запрошених гостей перевіряли температуру, кожен отримав маску.

"Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях", - заявив Дуда під час своєї інавгураційної промови.

Президент Польщі запевнив, що він відкритий до співпраці, і що двері президентського палацу відкриті для представників усіх політичних партій.

Як повідомляв Укрінформ, чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів 12 липня випередив свого опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського – майже на 2,5%. Дуда набрав трохи більше 51% голосів.

Фото: PAP/Radek Pietruszka