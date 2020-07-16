Посол Дещиця: Вибори в Польщі показали наявність сильного громадянського суспільства

Останні вибори президента Польщі показали, що в цій країні дуже сильне громадянське суспільство, яке прагне змін.

Про це сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця в програмі "На самом деле: Мир" на телеканалі "ДОМ".

Він зазначив, що ці вибори були досить цікавими і тривалими, тому що їх було перенесено з травня на липень у зв'язку з епідемією коронавірусу. Другий тур виборів завершився перемогою чинного президента Анджея Дуди. Центральна виборча комісія підтвердила результати виборів і опозиційний кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський привітав президента й визнав свою поразку.

У другому турі кандидати йшли з мінімальним відривом. За словами Дещиці, "різниця між результатами екзитполу, різниця між підтримкою кандидатів становила 0,8% - навіть менше, ніж 1%. Це означає, що дуже активне громадянське суспільство, яке хоче змін у Польщі, й тому активно взялося підтримувати одного і другого кандидата. Тому до останньої хвилини було важко визначити переможця. Я думаю, що також на цю активність вплинула тривалість виборчого процесу, який почався ще в лютому. Дуже багато громадян були задіяні в ньому і хотіли побачити результат".

У відповідь на запитання ведучої програми Тетяни Попової про те, наскільки відповідають дійсності чутки стосовно того, що опозиційний кандидат говорив якимись проросійськими гаслами, посол України в Польщі сказав: "Ви маєте на увазі опозиційного кандидата Тшасковського? Я ніколи не чув у його висловлюваннях будь-яких проросійських ноток. Основний лейтмотив його кампанії був побудований на тому, щоб зміцнити Польщу в Європейському Союзі: сильна Польща в сильному Європейському Союзі. Це гасло не спрямоване ні проти Росії, ані проти якоїсь іншої країни, а навпаки - на зміцнення держави, яку він представляє, і тих інститутів, у яких Польща є членом".

На запитання про те, як польські громадяни ставляться до можливої ​​передислокації військового контингенту США з Німеччини до Польщі, Дещиця сказав: "По-перше, це ми говоримо дуже теоретично. Це питання ще не вирішене, а обговорюється. Американські військові перебувають на території Польщі і проводять навчання. Вони знаходяться тут на військових базах. Населення до цих військових відноситься абсолютно дружньо. Тому що американські війська - це війська НАТО, Польща є членом НАТО і це їхні партнери. Тим більше, що ці війська займають позицію або, вірніше, їхнє перебування спрямоване на те, щоб зайняти оборонну позицію в разі можливих агресивних дій щодо Польщі".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив, що виведе частину американського військового континенту з Німеччини, а деякі з цих військових будуть дислоковані в Польщі.