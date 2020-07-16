Розмова Дуди з пранкером: Чапутович вважає, що планували погіршити відносини Польщі з Україною

Телефонна розмова російського пранкера Вована який представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, є “дезінформаційною дією Росії”, спрямованою на те, щоб погіршити відносини Польщі й України.

Про це в ефірі Польського радіо 16 липня заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

“Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, які, можливо, мають на меті посіяти розбрат між Польщею й Україною. На це вказують питання, які ставилися”,- підкреслив Чапутович.

Глава МЗС Польщі підкреслив, що ці дії не досягли успіху. За його словами, відповіді Дуди “не наразили Польщу на будь-які непорозуміння з жодною країною”.

“Тут не можна щось закинути з перспективи закордонної політики і змісту розмови”,- підкреслив глава польської дипломатії.

Чапутович повідомив, що доручив генеральному директору МЗС вивчити справу і “зробити cлужбові висновки”, якщо буде з’ясовано, що працівники польського Постійного представництва при ООН неналежним чином виконують службові обов’язки.

“Зрештою видно, що провина лежить на представнику МЗС”,- констатував Чапутович.

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Він висловив думку, що потрібно детально вивчити усі процедури, аби такі випадки не могли трапитися в майбутньому.

“Думаю, що це добрий досвід, і ми маємо зміцнити нашу пильність”,- констатував глава польської дипломатії.

Як повідомлялося, 13 липня пранкер Вован зателефонував президенту Дуді, та представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Серед іншого у розмові обговорювалися й питання про Україну.

Автентичність розмови підтвердили у канцелярії президента Польщі, наголосивши, що цим питанням зараз займаються польські спецслужби.

Глава МВС Польщі й адміністрації Маріуш Камінський повідомив, що провину за організацію розмови Дуди з пранкером несе працівник Постійного представництва Польщі при ООН, який за запитом канцелярії президента хибно провів перевірку абонента, з яким розмовляв польський лідер.

Коментуючи оприлюднення розмови з російським пранкером, Дуда написав у Twitter, що на якомусь етапі він почав щось підозрювати. Він жартома зауважив, що хоч голос пранкера був доволі подібним до голосу генсека ООН Гутерреша, але той аж так добре не вимовляє слово "Зубровка" (польська горілка – ред.).

У телефонній розмові, яка тривала понад 11 хвилин, пранкер Вован, який представився генсеком ООН, спочатку привітав Дуду з перемогою у виборах, а пізніше запитав про стан з пандемією коронавірусу у Польщі. Отримавши запевнення, що у Польщі ситуація з пандемією COVID-19 перебуває під контролем, пранкер почав запитувати Дуду про Україну.

Спочатку пранкер ствердив, що ситуація в Україні стосовно пандемії коронавірусом є поганою, з чим Дуда загалом погодився. Згодом пранкер запитав, що може бути "головним джерелом коронавірусу в Польщі"? На це президент Дуда відповів, що складно однозначно відповісти на це питання, додаючи: "Це може бути Україна, оскільки в Польщі є багато українців".

Пранкер також запитав, чи не хоче Дуда забрати українські території, зокрема Львів, і що "є багато людей, які можуть це підтримати". На це президент Польщі різко відповів: "Ні, бо це Україна!".

"Про це в Польщі немає жодної дискусії. Зараз це частина України і все.. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо. У Польщі немає політичних сил, які висловлюють такі пропозиції", - підкреслив Дуда.

Президент РП наголосив, що у Польщі нині дуже хороші відносини з Україною, Варшава підтримує Київ. На питання, як він ставиться до президента України Володимира Зеленського, Дуда відповів, що позитивно.

Раніше російські пранкери, які можуть діяти у співпраці із спецслужбами Росії, неодноразово розігрували різних іноземних лідерів. Зокрема, торік вони подзвонили президенту Франції Еммануелю Макрону нібито від імені президента України Зеленського, а в 2016 році - президенту України Петру Порошенку від імені президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.