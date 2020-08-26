Жодна зі сторін Мінських угод не зацікавлена ​​в повній зупинці переговорів - політолог

Жодна зі сторін Мінських угод з урегулювання ситуації на Донбасі не зацікавлена ​​в повній зупинці переговорного процесу, проте Україна хоче його оновлення, а Росія виступає проти.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в програмі «Насправді: Донбас» на телеканалі «ДОМ».

"Я не думаю, що цей процес буде зупинений, у всякому разі він не буде зупинений повністю. Тому що в цьому зараз ніхто не зацікавлений. Українська сторона зацікавлена ​​в оновленні, висловлюючись сучасним терміном - апгрейд, таке технологічне процедурне оновлення переговорного процесу, насамперед, у Мінську, і те, що стосується оновлення самих Мінських угод. Росія - проти, вони чіпляються нібито за те, що було підписано в лютому 2015 року. Але ні Росія, ні Україна не зацікавлені в повній зупинці переговорного процесу і у відмові від Мінських угод. З різних причин. У цьому не зацікавлені Німеччина і Франція, ну і всі гравці, які навіть не беруть участі в переговорах. Я маю на увазі США і Європейський Союз", - сказав він.

Фесенко вважає, що все, що зараз відбувається, в тому числі домовленості з розмінування, з розведення військ - це пов'язано з підготовкою умов до проведення саміту лідерів нормандського формату.

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"Ось запланована зустріч наприкінці місяця, всупереч, до речі, демаршу Козака на зустрічі помічників лідерів нормандського формату. І в принципі, головна мета - оцінити виконання паризьких домовленостей, які були в грудні минулого року, і спробувати все-таки вийти на якусь хоча б відносну домовленість про те, коли має відбутися зустріч, де вона має відбутися - відомо, в Берліні, і з яким порядком денним, ось це головне", - прокоментував політолог.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews, що Україна має альтернативний план, якщо Мінські угоди не принесуть результату.

Водночас народний депутат від партії "Слуга народу", представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Мінські угоди застаріли, і західні партнери України в нормандському форматі підтримують внесення змін до них.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ 18 липня Євросоюз зробив заяву щодо того, що Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і забезпечують дотримання суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.