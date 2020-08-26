У Раді планують створити групу для напрацювання законопроєктів щодо Донбасу

У Верховній Раді планується створити робочу групу для напрацювання законодавства щодо забезпечення мирного процесу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") після засідання комітету 26 серпня.

"Ми домовилися, що створимо робочу групу або це може бути тимчасова спеціальна комісія для напрацювання необхідного законодавства, яке стосується безпосередньо мирного процесу і Мінського процесу, ті (законопроєкти - ред.), які передбачені Мінськими домовленостями", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи вноситиметься зміна до постанови щодо проведення місцевих виборів, Качура зауважив, що "це питання буде вирішуватися". "Ми в будь-якому разі будемо проводити ще додаткові консультації з усіма фракціями", - зауважив він.

Качура додав, що разом з експрезидентом Леонідом Кравчуком, представниками Офісу Президента та Кабінету Міністрів було домовлено про необхідність створити в парламенті робочу групу, "яка би змогла напрацювати рішення, в тому числі, і як це передбачено у вимогах листа Леоніда Макаровича".

Читайте також: Комітет ВР розгляне звернення Кравчука щодо виборів на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 18 серпня під час засідання контактної групи поінформував учасників ТКГ про направлення в межах підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Згодом він пояснив, що на засіданні ТКГ представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року.

За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.