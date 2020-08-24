Україна продовжує приймати вітання від світових лідерів

В Україну продовжують надходити привітання від президентів і голів урядів з нагоди 29-ї річниці Незалежності.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін побажав нашій державі процвітання й могутності, а українцям – щастя та благоденства.

«Україна є стратегічним партнером Китаю та важливою країною – учасницею ініціативи «Один пояс, один шлях». В останні роки китайсько-українські відносини стабільно просуваються вперед у здоровому руслі», – йдеться у його листі.

Китайський лідер відзначив великі успіхи у співпраці в різних галузях. Зокрема, Китай і Україна пліч-о-пліч борються з епідемією коронавірусу, що підтверджує щиру дружбу між народами.

«Я надаю великого значення розвитку китайсько-українських відносин і готовий разом з вами докладати спільних зусиль для досягнення єдності думок і освоєння ще більшого потенціалу співпраці на благо двох держав та їхніх народів», – зазначив голова КНР.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вітальному листі до Володимира Зеленського побажав народові України миру та процвітання і зауважив, що сьогодні відносини між країнами перебувають на шляху динамічного розвитку. «Вірю, що наші традиційно дружні зв'язки, взаємовигідна співпраця й надалі успішно розвиватимуться та розширюватимуться в інтересах наших народів», – написав Алієв.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у листі на ім’я Володимира Зеленського побажав Україні та її народові невпинного прогресу та процвітання. Він зазначив, що цього року урочистості проходять з обмеженнями, зумовленими пандемією COVID-19, та висловив співчуття рідним померлих.

«Бажаю вам і народу України здоров’я та стійкості. Ми цінуємо добрі відносини та взаємовигідну співпрацю між Ізраїлем та Україною, і я впевнений, що ми можемо сподіватися на подальше зміцнення та розширення двосторонніх відносин і співробітництва між нашими країнами у найближчі роки», – зазначив Рівлін.

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Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа також привітав главу Української держави з Днем Незалежності й запевнив у всебічній підтримці. «Ми продовжуватимемо підтримувати ваш суверенітет і територіальну цілісність. Я запевняю, Литва залишатиметься рішучим прихильником прагнень України до європейської та атлантичної інтеграції», – написав Науседа.

Як повідомлялося, раніше з 29-ю річницею Незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Словаччини, прем'єр-міністр Канади, а також Папа Римський Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери.