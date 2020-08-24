Парламентарії з 12 країн закликали світ і надалі підтримувати Україну

Парламентарії з 12 держав, зокрема країн Європи, Канади й Австралії, підписали листа, в якому закликали світ і надалі підтримувати Україну, яка потерпає від агресії з боку РФ.

Як передає Укрінформ, текст звернення опублікував заступник голови групи дружби з Україною у парламенті Великої Британії Стюарт Мак-Дональд у Твіттері.

🇺🇦 Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg — Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020

«Світ не повинен забувати про Україну, державу, що перебуває у стані війни на Європейському континенті, у той час як у світі вистачає проблем, вартих міжнародної уваги», - йдеться у листі.

Депутати, зокрема, нагадують, що в Україні вже шостий рік триває російська агресія, внаслідок якої загинуло понад 13 тисяч громадян, а ще понад 1,5 мільйона людей стали внутрішніми переселенцями.

Автори листа зазначають, що Росія незаконно анексувала Крим та продовжує майже щоденно порушувати права місцевих жителів, переважно кримських татар.

Політики нагадують і про збитий російськими військовими на Сході України літак авіакомпанії Malaysian Airlines рейсу МН17 з 298 людьми на борту.

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Парламентарії наголошують, що міжнародна спільнота має і надалі підтримувати Україну, визнаючи її незалежність, територіальну цілісність та право її громадян жити в мирі.

«Ми мусимо і надалі зберігати політичні й економічні санкції проти Росії за її війну проти українського народу», - наголошують підписанти.

Серед них є депутати з Великої Британії, Канади, Австралії, Норвегії, Румунії, Польщі, Німеччини, Швеції, Латвії, Португалії, Грузії й Молдови.

Як повідомлялося, 24 серпня відзначається День Незалежності України.

Фото: ОП