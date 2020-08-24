Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності

«Історія пов'язує Україну та Вселенський Патріархат ще з часів Київської Русі. Справді, наприкінці Х століття Cвятий рівноапостольний князь Володимир шукав віру, яка б об’єднала його народ і принесла мир і справедливість, а також надію на вічне життя. Він знайшов її через своїх послів у Константинополі у соборі Святої Софії, базиліці Божественної Мудрості, де вони відвідували Божественні літургії і не розуміли, чи вони знаходяться на небі, чи на землі», - йдеться у привітання Вселенського Патріарха.

Варфоломій сказав і про те, що з часу як Вселенський престол став Материнською церквою Українського народу, минуло тисячоліття багатої, але іноді жахливої історії.

«Наприкінці особливо трагічного XX-го століття, відсвяткувавши тисячоліття Хрещення Київської Русі, український народ був благословлений отримати свою таку бажану незалежність від радянської атеїстичної держави, від якої так сильно постраждав. І після більш ніж чверті століття політичної незалежності Вселенський престол надав благочестивим православним віруючим України власну автокефальну церкву», - сказав Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

Він благословив українців, згадавши про українське військо та лікарів.

«Ми даруємо вам всім – світським і церковним лідерам, христолюбивим військовим, медикам, освітянам та всім громадянам доброї волі - наше Патріарше Благословення», - сказав Вселенський Патріарх.

Він побажав українцям пам’ятати про віру своїх предків, Україні - процвітати у мирі та справедливості, в любові та єдності, з вірою у прихід Царства Божого.

Сьогодні українці відзначають 29-у річницю Незалежності України. По всій Україні та у всіх країнах світу, де є українська діаспора, відбуваються святкові заходи. Отримання Православною Церквою України у січні 2019 року томосу про автокефалію стало черговим кроком до здобуття більшої незалежності держави, зокрема в релігійній сфері та послаблення впливу Російської православної церкви.