Марш Незалежності завершився, у центрі столиці тривають святкування
Частина людей продовжує святкування у центрі Києва, а частина пішла в напрямку станцій метро, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Наразі на Європейській площі за участю близько кількох сотень відбувається концерт, на Майдані Незалежності людей розважають із виступами козаки, дехто збирається в гурти й виконують українські пісні, проте більшість громадян просто прогулюється.
Переважно люди вдягнуті у вишиванки або військові строї, мають іншу національну символіку.
Учасники маршу, які після ходи проводили мітинг біля Офісу Президента з вимогою звільнення підозрюваних про вбивство Павла Шеремета, також розійшлися, на Банковій лишилися чергувати правоохоронці.
Після маршу частина його активістів рушили до будівлі посольства Білорусі.
Ситуація в центрі Києва нині спокійна, на прилеглих до Хрещатика вулицях чергують автомобілі “швидкої” та пожежники.
Як повідомляв Укрінформ, Марш Незалежності за участю ветеранів АТО/ООС, громадських активістів розпочався у столиці біля червоного корпусу університету ім. Шевченка об 11 годині.