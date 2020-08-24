Марш Незалежності завершився, у центрі столиці тривають святкування

Учасники багатотисячного Маршу Незалежності завершили ходу, розійшлися з організованої колони Європейською площею та уздовж Хрещатика.

Частина людей продовжує святкування у центрі Києва, а частина пішла в напрямку станцій метро, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі на Європейській площі за участю близько кількох сотень відбувається концерт, на Майдані Незалежності людей розважають із виступами козаки, дехто збирається в гурти й виконують українські пісні, проте більшість громадян просто прогулюється.

Переважно люди вдягнуті у вишиванки або військові строї, мають іншу національну символіку.

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Учасники маршу, які після ходи проводили мітинг біля Офісу Президента з вимогою звільнення підозрюваних про вбивство Павла Шеремета, також розійшлися, на Банковій лишилися чергувати правоохоронці.

Після маршу частина його активістів рушили до будівлі посольства Білорусі.

Ситуація в центрі Києва нині спокійна, на прилеглих до Хрещатика вулицях чергують автомобілі “швидкої” та пожежники.

Як повідомляв Укрінформ, Марш Незалежності за участю ветеранів АТО/ООС, громадських активістів розпочався у столиці біля червоного корпусу університету ім. Шевченка об 11 годині.