Звернення Кравчука щодо постанови про місцеві вибори надійшло до Ради - Разумков

Звернення Леоніда Кравчука з пропозицією розглянути відповідність постанови про проведення місцевих виборів закону України про місцеве самоврядування та Мінським угодам надійшло до Верховної Ради і передано профільному комітетові.

Про це розповів Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради. У п'ятницю Руслан Олексійович (Стефанчук - ред.) спрямував його до комітетів. Профільний комітет розглядатиме ці питання", - сказав Разумков.

Він зазначив, що наразі не може говорити про позицію комітету з цього приводу, але сам на сьогодні не розуміє, як можна провести вибори на окупованих територіях.

"Поки що зарано мені говорити за комітет, я свою позицію скажу. Я чув від багатьох посадовців, що вибори - це правильно і їх треба проводити по всій території, на якій це можливо зробити. Я вважаю, що це виключне право громадянина за Конституцією. Але є певні обмеження. Вибори повинні бути виборами, вони мають бути демократичні, представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території, подобається нам їх вибір чи ні. Але вибори повинні відповідати європейським нормам, повинні бути такими, які не будуть ставити під загрозу життя і здоров'я наших громадян. Станом на сьогодні провести вибори на тимчасово окупованих територіях - я не розумію, як це зробити", - зазначив Голова Верховної Ради.

Водночас він вважає, що в цьому випадку також доцільно було б почути позицію інших членів ТКГ, зокрема, представників від Офісу Президента. "Якщо ми говоримо про ТКГ, то варто було б почути позицію інших представників, в тому числі представників Офісу Президента, Андрія Борисовича Єрмака, наприклад, він відповідає за цей напрямок. Поки що додаткової інформації з цього приводу не надходило", - зауважив Разумков.

При цьому він наголосив, що в будь-якому разі Верховна Рада буде діяти в інтересах всіх громадян України, але "враховуючи ті специфічні обставини, які дозволяють чи не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях".

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Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 18 серпня під час засідання контактної групи поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Згодом він пояснив, що на засіданні ТКГ представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року.

За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.