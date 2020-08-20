Климпуш-Цинцадзе вимагає оприлюднити деталі зустрічі ТКГ за участю Кравчука

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звертається до Президента з вимогою оприлюднити деталі перемовин у Тристоронній контактній групі щодо запланованої на 28 серпня зустрічі "нормандської четвірки" на рівні зовнішньополітичних радників.

Як передає Укрінформ, про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією (в ТКГ - ред.), а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію діючого Президента Зеленського", - написала Климпуш-Цинцадзе.

У своєму дописі вона зіслалась на оприлюднені в ЗМІ начебто запропоновані Росією документи, які пропонується ухвалити на зустрічі зовнішньополітичних радників "нормандської четвірки", і вимагає від Президента "підтвердити або спростувати їх автентичність".

За словами нардепа, відповідно до оприлюднених у ЗМІ документів, Україна серед іншого начебто бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 18 серпня під час засідання контактної групи поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).