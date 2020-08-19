“Пройшов між краплинами”: учасник ТКГ розповів, як Кравчук не дав росіянам зірвати “Норманді”

Завдяки дипломатичним якостям керівника української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука росіянам тепер буде складно зірвати зустріч нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників.

Як передає Укрінформ, про це 19 серпня в Фейсбуці повідомив представник ОРДЛО від України в Тристоронній контактній групі по Донбасу, журналіст Сергій Гармаш, коментуючи сьогоднішнє засідання в рамках ТКГ.

«Тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Н-4, на яку так не хоче їхати Козак після його добрезнаного листа, де він заявив, що більше не братиме "в цьому" участь. Принаймні, Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ... Загалом, на мій погляд, дебют Кравчука в делегації дуже вдалий», - написав Гармаш.

За його словами, Кравчук сьогодні на зустрічі в ТКГ гідно вийшов із найскладнішої ситуації. «Швидше за все, щоби зірвати майбутню зустріч нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона фактично заблокувала переговори, ставлячи за умову скасування однієї з постанов ВР, яка, на її думку, порушує Мінські угоди», - пояснив Гармаш. Водночас він зазначив, що напередодні учасники перемовин від РФ також не звертали уваги на будь-які аргументи України. «Відверто кажучи, я би зірвався і пояснив їм юридичною мовою, чим постанова відрізняється від закону і т. ін. А Макарович пройшов "між краплинами". Він пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані, і він зможе поінформувати депутатів про плідну роботу делегації», - розповів Гармаш і додав, що тепер ця пропозиція Кравчука перешкоджатиме зриву домовленостей про зустріч радників нормандської четвірки.

«Загалом, на мій погляд, дебют Кравчука в делегації дуже вдалий. І вже сьогодні, на другий день його занурення в реальний Мінський процес, мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними», - зробив висновок Гармаш.

Як повідомлялося, зустріч політичних радників очільників країн нормандської четвірки - України, Німеччини, Франції та Росії - планується на 28 серпня.