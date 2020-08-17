Кравчук сказав, коли Україна буде готова перейти до політичних пунктів Мінська

Українська делегація у ТКГ зможе перейти до обговорення політичного блоку питань тільки після встановлення всеосяжного і безстрокового перемир’я на всій лінії розмежування у зоні збройного конфлікту на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник української делегації у ТКГ перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню «Сегодня».

«Коли вогонь припиниться не в окремих місцях, де зосереджені сили, а на всьому "кордоні", або на всій лінії розмежування. Там (в Мінську. – Авт.) написано – всеосяжна тиша і безстрокове перемир’я. Якщо це буде виконано, тоді ми скажемо, що переходимо до наступного (пункту Мінських домовленостей. – ред.)», - сказав Кравчук.

Він додав, що українська делегація у ТКГ не чекатиме, а паралельно пропонуватимемо і задіюватиме «різні форми», щоб громадяни нашої держави, які живуть на непідконтрольній українській владі території, бачили, що Україна «діє послідовно і системно, і відстоюватиме і вимощуватиме дорогу до миру».

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Перший президент України негативно відповів на запитання, чи є якийсь дедлайн, протягом якого має зберігатися режим припинення вогню, після чого можна переходити до наступного пункту мінських угод.

«Немає. Я навіть не хочу про це говорити, що точно 60 днів, чи 90… Ми ж аналізуємо ті пункти, де збираються протиборчі сили. А "кордон" – лінія розмежування – довга, понад 450 км. Як буде в інших місцях? Зараз не можна передбачити.

Повторюю: коли буде дійсно всеосяжне і безстрокове перемир’я, тоді можна переходити до наступного кроку», - акцентував він.

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Кравчук запевнив, що українська делегація у ТКГ буде реалістично оцінювати ситуацію в зоні конфлікту на Донбасі.

«Ми не заявлятимемо нічого непродуманого, щоб люди не відчували, що комусь дуже хочеться швидко. А треба реально оцінювати. Навіщо обдурювати і казати, що от завтра буде мир, а його немає», - зазначив перший президент України.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Штаб сил ООС у ранковому зведенні повідомив, що від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.