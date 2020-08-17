Кравчук пропонує спілкуватися з окупованим Донбасом в режимі відеоконференції

Кравчук пропонує спілкуватися з окупованим Донбасом в режимі відеоконференції

Укрінформ
Українська делегація у ТКГ може спробувати налагодити перші контакти з громадянським суспільством окупованого Донбасу в режимі відеоконференції.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив керівник української делегації у ТКГ перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню "Сегодня" .

"Досвід в світі є, нічого особливого. Є інтернет, різні форми спілкування, щоб не йти, їхати і збиратися. Можна утворити спеціальну відеоконференцію. Головне, мати бажання", - сказав Кравчук.

Він зауважив, що на непідконтрольній уряду України частині Донбасу живуть мільйони людей і є "ознаки громадянського суспільства".

"Є люди, які не брали і не беруть участі у війні, не ходять зі зброєю, живуть у неймовірно складних умовах. І ми кажемо, що нам треба журналісти, викладачі, працівники вишів… Ми хочемо, щоб ці люди спілкувалися між собою. І на перших порах ми говоримо саме про спілкування на рівні громадянського суспільства. А коли ми відчуємо, що вже домовляємося, тоді можна переходити на інший щабель. Зараз не йдеться про спілкування з бойовиками", - акцентував керівник української делегації у ТКГ.

Кравчук також спрогнозував, що Росія не перешкоджатиме таким контактам.

"Я чув, що Росія нас звинувачує якраз у тому, що такого спілкування немає. Коли ми почнемо це робити, а вони скажуть "ні", ми скажемо: ви що, млинців об’їлися?", - зазначив перший президент України.

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Як повідомляв Укрінформ, перший прем’єр-міністр Вітольд Фокін 4 серпня погодився долучитися до Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яку очолив перший президент Леонід Кравчук. У коментарі виданню "Гордон" Фокін висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

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