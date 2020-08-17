Кравчук не бачить потреби переносити переговорний майданчик ТКГ із Мінська

Білорусь жодним чином не бере участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому немає потреби переносити переговорний майданчик в інше місце через протестні акції в країні.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив керівник української делегації у ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню «Сегодня» у відповідь на запитання, чи можемо ми змінити майданчик проведення ТКГ з Мінська на інше місто.

«Чому не можемо? Звичайно, можемо. Але я не бачу в цьому потреби. Білорусь не бере участі у ТКГ жодним чином, жодною посадовою особою. Вона створила для нас умови, надала нам майданчик. Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться або можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю цього», - сказав Кравчук.

Водночас він зауважив, що «треба передбачати все». «Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція (раптом, я не говорю, що буде), тоді ми подивимося. А зараз немає жодної потреби», - вважає керівник української делегації у ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що попри останні події в Білорусі наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відбудеться 18 серпня. На ньому розглядатимуться важливі питання, зокрема продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 14 серпня в інтерв’ю UA:Українське радіо заявив, що Тристороння контактна група через пандемію коронавірусу продовжить засідання в режимі онлайн, тож питання про зміну мінського переговорного майданчика через події в Білорусі наразі не стоїть.