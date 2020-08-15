Геращенко заявляє, що для ТКГ треба шукати новий майданчик замість мінського

Народний депутат Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") вважає, що після відданих Росії бойовиків ПВК "Вагнера" потрібно обов'язково змінити мінський переговорний майданчик для ТКГ.

Як передає Укрінформ, про це Геращенко написала в Фейсбуці.

"Час поставити в ОБСЄ і нормандському форматі питання перенесення майданчика мирних переговорів в більш нейтральну і не заангажовану РФ країну. Після відданих РФ "вагнерівців" переговорів в Мінську бути не може", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що міжнародна ізоляція Білорусі, фактично, пом‘якшилася у 2014 році, коли вперше за багато років туди приїхали європейські чиновники високого рівня, а потім і найпотужніші європейські лідери. Для участі в мирних переговорах із врегулювання кризи на Донбасі.

"Лукашенко страшенно тішився своєю роллю "миротворця" і не приховував, наскільки для нього це важливо. Це було важливо і для Білорусі, для її повернення в коло цивілізованих країн. Ситуація змінилася. І перенесення майданчику - це додатковий потужний сигнал Лукашенку, елемент міжнародного тиску на диктаторський режим", - додала Геращенко.

Окрім того, Геращенко зазначила, що наразі саме час негайних консультацій з європейськими партнерами України. За її словами, МЗС і ОП мають негайно провести консультації, а Зеленський - телефонні переговори з європейськими лідерами, й виробити заяву, що Україні доєднується до оцінки виборів в Білорусі Європейським Союзом і також не може визнати їх результат.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що попри останні події в Білорусі наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відбудеться 18 серпня. На ньому розглядатимуться важливі питання, зокрема продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тристороння контактна група через пандемію коронавірусу продовжить засідання в режимі онлайн, тож питання про зміну мінського переговорного майданчика через події в Білорусі наразі не стоїть.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, однак, за словами заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова, вони були проігноровані.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

14 серпня затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися до РФ.