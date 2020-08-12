Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу

Замість поняття "особливий статус" Донбасу Україна пропонує ввести нове формулювання - "особливий режим адміністративного управління", яке відповідатиме українському законодавству.

Як передає Укрінформ, про це розповів перший Президент України Леонід Кравчук, якого Президент Володимир Зеленський призначив представником від України в Тристоронный контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, в програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДОМ".

"Це буде більшою мірою відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні щодо місцевого самоврядування та наших законів, які вже ухвалено. А якщо ставиться завдання ще це питання до Конституції внести, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально", - зазначив Кравчук.

Раніше представник ОРДЛО від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш заявив, що між Києвом і Москвою на даний момент йде активне обговорення закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", в ході якого Росія намагається нав'язати свої правила, зокрема змусити Україну внести зміни до Конституції щодо "особливого статусу" Донбасу.

Як повідомляв Укрінформ, влада України виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

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В Офісі Президента підкреслюють, що вибори на Донбасі можуть пройти виключно після отримання Україною контролю над кордоном, а також відповідно до Конституції і законодавства України.