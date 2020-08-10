Міжфракційне депутатське об'єднання закликає Раду не визнавати вибори у Білорусі — депутат

Представники міжфракційного депутатського об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" мають намір зареєструвати у Верховній Раді проєкт постанови щодо невизнання українським парламентом результатів президентських виборів у Республіці Білорусь.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність", голова цього об'єднання Олексій Гончаренко.

“Те, що відбувається сьогодні у Білорусі ― це наслідок відмови режиму Лукашенка від європейської і євроатлантичної інтеграції. Тільки курс на європейську інтеграцію забезпечить білорусам можливість участі у вільних і чесних виборах... Відповідну заяву ми оприлюднюємо, а також реєструємо у Верховній Раді, як проєкт постанови ВР про невизнання президентських виборів у Білорусі та запрошуємо колег долучатися до підписання цієї заяви”, - сказав Гончаренко, зачитавши текст заяви.

За його словами, у заяві члени міжфракційного депутатського об'єднання "За демократичну Білорусь" зазначають, що вибори президента Білорусі супроводжувалися численними фальсифікаціями як під час передвиборчої кампанії, так і під час виборів, що "ссвідчать про повну невідповідність міжнародним стандартам прозорого, вільного та справедливого волевиявлення".

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"Відповідно, ми закликаємо Верховну Раду України не визнавати результати виборів президента Білорусі 2020 року”, - сказав Гончаренко.

Він також зазначив, що представники депутатського об'єднання засуджують застосування сили проти громадян, що вийшли на мирний протест, висловлюють співчуття родині загиблого і всім постраждалим, закликають владу Білорусі та особисто президента Олександра Лукашенка до діалогу з протестувальниками та припинення застосування насильства.

“Ми вважаємо, що Київ у разі необхідності може стати майданчиком для перемовин між Олександром Лукашенком та опозицією про повернення до демократії та до мирного способу розв'язання усіх питань, до чесних виборів, на яких народ Білорусі обере собі справжню чесну владу”, - додав Гончаренко.

За його словами, автори заяви закликають усі демократичні країни засудити насильство проти мирних мітингувальників, дати принципову оцінку фактам правопорушень під час виборів президента Білорусі 2020 року і не визнавати легітимність їх результатів.

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Народний депутат України від фракції "Голос" Юлія Клименко вважає, що нині народ Білорусі виборює своє право на свободу, право політичного вибору, а також бореться за свій суверенітет, адже, підкреслила народний депутат, нині Російська Федерація намагається контролювати усе, в тому числі демократичні свободи та навіть економіку Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані. У країні розпочалися протести.