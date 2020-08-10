Звернень щодо затриманих чи постраждалих українців у Білорусі не надходило - МЗС

Посольство України в Білорусі наразі не отримувало звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України під час протестів у різних частинах країни.

Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит агентства.

«Станом на зараз звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України до Посольства України в Білорусі не надходило. Консульский відділ Посольства вживає заходів щодо з'ясування можливої наявності громадян України серед постраждалих та затриманих під час сутичок протестуючих з правоохоронцями", - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, правозахисний центр "Вясна" поінформував, що станом на 10 год. 10 серпня 213 осіб були затримані силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі. Раніше повідомлялося про 140 затриманих.

Також правозахисний центр «Вясна» заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську та ще десятки перебувають у лікарнях.

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У неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.