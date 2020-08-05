Шмигаль ініціює створення в уряді комісії з євроінтеграції

Глава уряду Денис Шмигаль доручив віцепрем’єр-міністру Ользі Стефанішиній підготувати проєкт рішення про створення комісії з євроінтеграції.

Про це він сказав під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Віцепрем'єр-міністру України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції... внести на розгляд уряду проєкти рішень щодо створення комісії з питань європейської інтеграції та оновлення складу робочої групи з питань європейського курсу під моїм головуванням", - сказав Шмигаль.

Він додав, що перше засідання комісії з питань європейської інтеграції, до якої мають увійти урядовці, заплановано провести в останній тиждень серпня цього року.

В контексті підготовки плану дій уряду на виконання програми діяльності Кабінету міністрів України Шмигаль попросив заступників міністрів, відповідальних за питання європейської інтеграції, ознайомити своїх міністрів із зобов'язаннями України відповідно до Угоди про асоціацію та спільно визначити три-чотири ключові пріоритети у відповідний сфері для кожного міністра.

Про такі пріоритети Шмигаль доручив заступникам міністрів у тижневий строк поінформувати профільного віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Віцепрем'єр-міністру України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в двотижневий строк узагальнити всі ключові пріоритети міністрів, міністерств, в тому числі провести нараду з заступниками міністрів, відповідальними за питання європейської інтеграції, підготувати перелік заходів для реалізації зазначених ключових пріоритетів для їх розгляду під час першого засідання комісії з питань європейської інтеграції", - додав Шмигаль.

Крім того, Шмигаль доручив Стефанішиній, спільно з центральними органами виконавчої влади, оновити інформацію про стан виконання Угоди про асоціацію у системі "Пульс угоди", яка є інформаційним порталом зі статистикою "руху" України у частині виконання євроінтеграційної угоди.

Також Стефанішиній Шмигаль доручив підготувати список пріоритетних законопрєктів в контексті європейської інтеграції для розгляду на черговій сесії Верховної Ради, їх також попередньо розглянуть під час першого засідання комісії з питань європейської інтеграції.